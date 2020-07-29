Üsküdar'da bir binanın bahçesinde bulunan iguananın artık yeni bir ismi var, Bayram.

6 yaşındaki Bayram, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü. Bulunduğu yere ise nasıl geldiği bilinmiyor. Ancak yasak olmasına rağmen evde beslendiği, kaçtığı ya da bırakıldığı tahmin ediliyor.

İguana, bir süre Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğinde misafir olacak, ardından Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edilecek.