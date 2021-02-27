Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların sağlık durumunu takip ederek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor. Orman zararlıları ile mücadele amacıyla böcek üretiliyor.

Orman zararlıları ile mücadele için OGM’nin Türkiye genelindeki tüm birimleri, Ormancılık Araştırma Enstitüleri ve üniversitelerdeki uzman ekipler koordineli olarak çalışıyor.

Zararlı böcekler "dumansız yangın" olarak nitelendiriliyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, laboratuvarlarda üretilen farklı böcek türlerinin ormanlara bırakıldığını söyledi:

"Ormanlara arız olan zararlı böcekler ile zamanında ve etkili mücadele yapılmaz ise yangınlardan daha fazla tahribata yol açabiliyor. O sebeple 'dumansız yangın' olarak nitelendirdiğimiz zararlı böceklere karşı her yıl yaklaşık 250 bin hektarlık alanda mücadele veriyoruz.

Her yıl yaklaşık 50 farklı tür zararlı organizmanın ormanlarda oluşturduğu tahribata karşılık, yurt genelindeki 51 adet laboratuvarımızda dört farklı faydalı böcek türü üretilerek biyolojik mücadele kapsamında ormanlara bırakıyoruz"

650 bin adet yırtıcı böcek üretilecek

Ormanların gelecek nesillere aktarılabilmesi için durmaksızın mücadele edildiğini vurgulayan Karacabey, 2020 yılında 415 bin adet Calosoma sycophanta, 155 bin adet Rhizophagus grandis, 56 bin adet Thanasimus formicarius ve 2 bin adet Torymus sinensis olmak üzere toplamda 628 bin adet faydalı böcek üretilerek ormanlara salındığını söyledi.

2021 yılında 650 bin adet yırtıcı böcek üretimi hedefleniyor.