Ulaş'a bağlı Akkaya köyünden 16 yaşındayken ayrılarak İstanbul'a giden Battal, 30 yıl boyunca burada çeşitli işlerde çalıştı. Başkalarının işinde çalışmaktan sıkılan Battal, doğup büyüdüğü yere özlemi de giderek artınca ata topraklarında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Yılda 14 ton mantar üretiyor

2017 yılında köye dönen Battal, köydeki arazisinin 150 metrekaresine 70 bin lira harcayarak tesis kurdu. Battal, 2018 yılından itibaren istiridye mantarı yetiştirmeye başladı, kısa sürede işini geliştirerek yılda ortalama 14 ton mantar üretti.

Battal, kurduğu tesisten eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede istediği verimi aldığını belirterek, talepleri karşılamakta zorlandığını vurguladı.

İstiridye mantarının besi değeri çok yüksek

Evli ve iki çocuk babası Battal, neden bu mantar türünü seçtiğini anlattı:

"Bu mantar türünü çok araştırdım ve ilk 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından protein değeri çok yüksek olduğu için üretilmeye başlandığını öğrendim. Türkiye'de de bu işi yapan 1300 kişi var. Sivas'ta da bu işi yapan olmadığını öğrenince köyümde tesisimi kurdum ve 2018 yılında üretmeye başladım. Güzel ve karlı bir iş. Allah'a şükürler olsun bizi geçindiriyor."

Battal, istiridye mantarının lezzeti ve besin değeriyle kuzu etini aratmadığına dikkati çekerek, talepleri karşılamak için tesisini genişletmek istediğini sözlerine ekledi.