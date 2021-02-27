İdeal uyku süresi 7-8 saat olarak kabul ediliyor. Uzun uykucular 10 saatten az uyuduğunda ayılamıyor. Kısa uykucular ise 4-6 saat uyuyup güne dinç kalkıyor.

Uzmanlara göre bu durumun ardında genetik faktörler yatıyor.

Uyku düzeni kişiden kişiye değişiyor. Peki bu durum neden kaynaklanıyor? Nöroloji ve Uyku Tıbbı Uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya bu durumun genetik olarak belirlendiğini şöyle ifade ediyor:

“Doğuştan bizim ne kadar uyku süresine ihtiyacımız olduğu belirlenmiş. Anne babalarımızla da ilişkili. Dolayısıyla uzun uykucuysanız ailede ya anneniz babanız ya da başka birilerinde uzun uykuya ihtiyacı olanlar vardır. 10 saat üzerinde uykuya ihtiyacınız varsa bunu 9 saat yapabilirsiniz ama 6 saat yapamazsınız. Bu durumdaki kişilere öğleden sonra mümkünse 1 saat kestirmeleri ya da işten geldikten sonra uyumaları önerilebilir.”

Uyku kadar kalitesi de önemli

Uzmanlar, uykuda düzen sağlanmasının sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu söylüyor. Süresi kadar uykunun kalitesi de önem taşıyor. Kafeini azaltmak, egzersiz yapmak ve yatağa girerken teknolojik aletlerden uzaklaşmak, uyku kalitesini artırıyor.