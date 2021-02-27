Sağlıkçılar kar-kış demeden yollara düşüyor, en ücra köylere giderek koronavirüs aşısı yapıyorlar. Evlerinden çıkamayan yaşlıların tek tek kapısını çalıyorlar.

Ankara Akyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu 4 kişilik aşı ekibi de özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Mobil sağlık ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra köy ve beldeleri gezerek vatandaşlara koronavirüs aşısı yapıyor.

Ekibin zorlu mesaisine TRT Haber ekibi de eşlik etti.

Aşılananlardan biri de Elecik köyündeki 71 yaşındaki Rıza Peker'di.

Peker sağlık çalışanlarına teşekkür etti:

“Kendi imkanlarım olmadığı için soğukta yürüyemediğim için sağlıkçılar geldi, evimde iğnemi yaptı. Hepsine çok teşekkür ederim"

Sağlık çalışanlarının en büyük motivasyonu ise aşı yaptıkları yaşlıların misafirperverliği. Evlerine gelen sağlık ekiplerini sevinçle karşılayan yaşlılar, uğurlarken de minnet içindeler.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mikail Sevinç, Oğuz Karatoprak