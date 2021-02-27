Salgın sürecinin uzaması, ruhsal sorunları tetikledi. Özellikle çocuk sahibi kişilerde kaygı ve stres arttı. Uzmanlara göre çocukların psikolojisini ebeveynlerinin davranışları belirliyor.

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Kazak Berument, korona sürecinde annelerde kaygı, depresyon ve stres düzeylerinin artığını söylüyor.

Çocukta salgın travmasına dikkat

Çocuklardaki kaygıyı azaltmada öncelikli görev ailelerin. Uzmanlara göre çocuklarla iletişimde; telaş ve panik içeren davranışlardan kaçınılmalı. Gerçek dışı ifadeler kullanılmamalı. Bunun yerine rahatlatıcı telkinlerde bulunulmalı.

Salgın döneminde ideal ebeveynlik şeklini açıklayan Dr. Kazak, ailelere tavsiyelerde bulundu:

“Açıklayıcı akıl yürütme dediğimiz ebeveynlik en ideali. Hem sevginizi gösterdiğiniz hem de çocukta bir şeyleri kısıtlarken açıklamalar yaptığınız bir ebeveyn modeli bu. ‘Bunu yapmamalısın çünkü şu nedenle…’ ya da ‘yaparsan şöyle olur’ gibi açıklamalar çocukların olayları anlamasında davranışlarını düzenlenmesinde ve gelişmesinde etkili.”