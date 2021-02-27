Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sıcak, soğuk demeden suyun metrelerce altına dalıyor. Bazen kaybolan bir kişiyi, bazen de bir cismi arıyorlar.

Deniz Polisi, 24 saat görev başında



Türkiye genelinde 23 ilde 180 dalgıçla görev yapıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ise 9 personel bulunuyor.

Komuta merkezleri Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda olan Antalya'da görevli ''Kurbağa adamlar" denizde ve iç sularda görev yapıyor.

Özel dalgıç kıyafetleri ve dalış malzemesi her daim hazır. Ekiplerin ihbar üzerine olay yerine giderek hazırlık yapması 10 dakikayı geçmiyor. İhbarın geldiği noktaya varmak için limandan hızla demir alınıyor. Teknelerle ve botlarla olay yerine intikal ediliyor.

Kurbağa Adamlar deniz, nehir ve göllerde görev yapıyor



Her iklim koşulunda düzenli dalış yapabilen sualtı polisleri için önemli olan gelen ihbara hızla müdahale edebilmek.

Kurbağa adamlar gelen ihbar üzerine Akdeniz sularına açılıyorlar arama ve kurtarma çalışmalarını 42 metre derinliğe kadar yapabiliyorlar.



Bölge ve derinliğe göre yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınıyor. Denizin altında bulunan suç aletleri özenle çıkarılarak Kriminal Daire Başkanlığı'na teslim ediliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar özellikle yaz aylarında boğulma vakaları ve adli olaylara müdahale ediyor.Sadece denizde değil nehir ve göllerde de kritik görev üstleniyorlar.

Kurbağa adamlar aynı zamanda ilk yardım müdahalesi de yapıyor. Sağ kurtarılanlara kalp masajı, suni teneffüs ve ileri yaşam desteği de sağlıyorlar.



Haber: Sena Ünal

Kamera: Erdinç Kızılgedik - Ufuk Ulusoy