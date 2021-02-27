Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçak avcılık yapan 8 kişiye 13 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 13 bin 56 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nde 8 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi görevlileriyle bölgeye giden ekipler, Z.S, A.K, I.B, A.K, M.D, A.Ö, F.D. ve H.A'yı yanlarındaki av malzemeleriyle yakaladı.
8 kişiye izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 6 bin 176 lira, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 6 bin 880 lira ceza uygulandı.
Bölgede kuş yakalamak için kurulan yaklaşık 50 metrelik ağlar da ekiplerce imha edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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