Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışlar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Ankara'da pazartesi günü kar bekleniyor

Pazartesi günü ise, Marmara'nın batısı hariç yurdun kuzey (Karaman, Niğde, Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Bolu, Çankırı Karabük, Tokat) ve doğu kesimlerinin tamamında yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

Ankara'da haftanın ilk günü beklenen kar yağışı ile birlikte en yüksek sıcaklık 5, gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olacak.