Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, az bulutlu geçeceği bölgede, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 19, Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3 derece kaydedildi. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 2, Ağrı'da sıfır derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 111, Sarıkamış'ta 78 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.