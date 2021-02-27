Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu terk etmesiyle, yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması bekleniyor.

Bununla birlikte, kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendiriliyor.

Vatandaşlardan, çığ nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.