Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 07:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın geri ittiği sığınmacıları Sahil Güvenlik kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından geri itilen 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
İki gün önce Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkii açıklarında, can salı içerisinde göçmenlerin olduğunu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.
İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Can salının bulunduğu yere gelen ekipler, can salına yanaşarak aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Öte yandan, göçmenlerin üzerlerinde bulunan cep telefonu, para ve ziynet eşyaların Yunan Sahil güvenlik ekiplerince alınarak geriye itildikleri öğrenildi.
Etiketler: Yunanistan
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