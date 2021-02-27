Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye 62 bin 441 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bağcılar’da kısıtlama saatlerinde açık olduğu belirlenen bir kıraathanede, oyun oynayan 18 kişiye toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uygulandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta için saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Göztepe Mahallesi 2293 Sokak üzerindeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarını aldı.
İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda oturan çok sayıda kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını tespit etti.
18 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri ise Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.
İşletmeci ise adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Meteorolojiden 8 il için çığ uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz