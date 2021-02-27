Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta için saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Göztepe Mahallesi 2293 Sokak üzerindeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda oturan çok sayıda kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını tespit etti.

18 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri ise Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

İşletmeci ise adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.



