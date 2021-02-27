Menderes ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 3 ortaklı 379 metrekarelik yaklaşık 1,2 milyon lira değerindeki bir arsa, 580 bin lira bedelle internetten satışa çıkarıldı.

Villa imarı izinli arsa satışa çıkar çıkmaz, ilgi gördü. Pek çok esnaf ve müteahhit arsa sahibi olduğunu düşündükleri, ilanda yer alan telefon numarasını aradı.

Telefondaki kişi, kendisiyle irtibata geçen kişilere arsanın tapusu ve kimlik fotokopisi gibi gerekli evrakları gönderip, güven sağlayarak, verdiği hesap numarasına 20 ile 90 bin lira arasında değişen rakamlarda kapora yatırılmasını istedi.

10 saatte 25 kişiden kapora aldı

Olay, ertesi gün ilandaki kişiyi arayanların, "Ben dolandırıcıyım. 75 yaşında evsiz bir alkoliğin üzerine banka hesabı açtım. Beni bulamazsınız" cevabıyla karşılaşmasıyla ortaya çıktı.

10 saat içinde 25 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli daha sonra ilanı kaldırdı.

Şüphelinin mağdurlara gönderdiği tapu ve kimlik fotokopisi üzerinde oynama yapıldığı belirlendi.

Özdereli Mahallesi'nde müteahhitlik yapan mağdur Kenan Dingil, "İnternette satılık arsa ilanını görünce, irtibata geçtim. 20 bin lira kapora gönderdim. Arsanın fiyatı uygun olduğu için benim gibi kapora gönderen 24 kişi daha olmuş. 80 bin lira, 50 bin lira gibi kapora verenler olmuş. Yazık oldu. Umarım, bizim yaşadıklarımız örnek olur, başkaları aynı mağduriyeti yaşamaz" dedi.



