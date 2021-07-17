Biz Markie'nin menajeri tarafından yapılan açıklama, ünlü hip hopçının hayranlarını yasa boğdu.

Diyabet hastasıydı

Markie’nin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl tip 2 diyabet rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

New York'lu Markie, 1989 yılındaki "Just a Friend" şarkısıyla çıkış yaptı.

Markie, müziğine eğlence ve mizah kattığı için "Hip Hop'ın Palyaço Prensi" olarak tanınıyordu.

