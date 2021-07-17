Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 04:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü rapçi Biz Markie hayatını kaybetti
"Hip hop müziğinin palyaço prensi" olarak bilinen ünlü sanatçı Biz Markie, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Biz Markie'nin menajeri tarafından yapılan açıklama, ünlü hip hopçının hayranlarını yasa boğdu.
Diyabet hastasıydı
Markie’nin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl tip 2 diyabet rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
New York'lu Markie, 1989 yılındaki "Just a Friend" şarkısıyla çıkış yaptı.
Markie, müziğine eğlence ve mizah kattığı için "Hip Hop'ın Palyaço Prensi" olarak tanınıyordu.
Etiketler: Diyabet
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