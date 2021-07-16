Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarım arazilerinin korunması için ilan edilen 376 büyük ova koruma alanına 53 alanın daha eklenmesiyle sayı 429'a ulaştı.

Büyük ova koruma alanı toplam yüzölçümü ise 9 milyon hektardan 9 milyon 234 bin hektara çıktı.