8 yaşındaki Ali’nin doktorlarından helikopter ile uçuşunda sakınca bulunmadığına dair alınan rapor sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, minik Ali’nin helikoptere binme hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

Kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen ve ağustos ayında büyük bir operasyon geçirecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in ailesi, çocuklarının en büyükhayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Minik Ali'nin 16 yaşındaki abisi, kardeşinin uçma hayalini gerçekleştirmek için CİMER'e talep oluşturdu.

Manisa Valiliğine yönlendiren talep sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, doktorların sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor verdiği Ali Güler’in bu isteğinin gerçekleştirilmesi için talimat verdi.

8 yaşındaki Ali Güler ve annesi Hatice Güler, 16 Temmuz 2021 günü Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetim faaliyetinde askeri personelle birlikte helikoptere bindirildi.

Böylece en büyük isteği helikopterle uçmak olan Ali'nin hayali gerçekleştirildi.

Uçuş sonrasında Manisa İl Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen Ali Güler ve ailesi, Cumhurbaşkanlığına, Manisa Valiliğine ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.