Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ile birlikte yoğunluk yaşanırken, konaklamak için gelen turistler sisler içinde seyrine kar manzaralı 22 dakikalık teleferik yolculuğunu tercih ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Yolcularını Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre rakımlı Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (oteller bölgesi) ulaştıran teleferik, güzergâh boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyir zevki yüksek yolculuk imkânı sunuyor.

Kaynak: İHA