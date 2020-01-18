Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde bulunan garda kurdukları çadırlarda kalan 200 civarında düzensiz göçmen, kışın geçmesiyle birlikte tekrar Batı Avrupa ülkelerine doğru yola koyulmayı planlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sıcaklığın sürekli sıfırın altında seyrettiği, hijyen koşullarının asgari düzeyde olduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışan göçmenler, garın yanı başındaki alanda yaktıkları ateşlerle ısınıyor, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeklerle karınlarını doyuruyor.

[Fotoğraf: AA]

1 aydır gardaki çadırda kalan Pakistanlı Muhammed Hasan, buradaki koşulların çok zor olduğunu belirterek, "Birçok sıkıntımız var. Ama en azından bize yiyecek ve giyecek veren insanlar var. İnsana yakışan şartlarda yaşamak bizim de hakkımız" diyor.

Gönüllüler ile göçmenler arkadaş oluyor

Adeta çadır kente dönüşen garda gönüllü olarak çalışan Tuzlalı gazeteci Senad Piric, gönüllüler olarak bu insanlara ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Gönüllüler ile göçmenler arkadaş oluyor. Onları kafeye ya da konsere götürüyoruz." diyor.

[Fotoğraf: AA]

Tuzla'daki göçmen sayısının net olmadığını ancak her gün 200 civarında göçmene yemek dağıtıldığını anlatan Piric, şehrin farklı bölgelerindeki terk edilmiş binalarda veya parklarda da çok sayıda göçmenin kaldığını söyledi.

1 yılı aşkın süredir göçmenler konusunda devletten destek talep ettiklerini vurgulayan Piric, "Sistem bu sorunu yok sayıyor. Biz de sivil toplum örgütlerinin destekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ülkede 7 binden fazla düzensiz göçmen var

2018'in başından beri yoğun bir şekilde göçmen akınına uğrayan Bosna Hersek'te halen 7 binin üzerinde düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor. Ülkede kalıcı olmayan göçmenler, ilk fırsatta Hırvatistan ve Slovenya üzerinden Batı Avrupa ülkelerine geçiyor.

Kaynak: AA