Hindistan’da her 15 Ocak’ta düzenlenen "Ordu Günü" etkinlikleri kapsamında Hint ordusu yine gösteri düzenledi.

Etkinlikte sergilenen ve toprak sahada manevralar yapan T-72M1 tipi bir tank izleyicilerin bulunduğu platforma doğru ani bir manevra yapınca izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

İzleyicilere metreler kala duran tankın gösterinin bir parçası olarak bunu yaptığı belirtilirken; görüntüyü yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı bunun "mantıksız ve kabul edilemez" olduğunu yazdı.

Kaynak: DHA