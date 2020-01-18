Dünya
Hindistan'da korkutan tank gösterisi18 Ocak 2020 Cumartesi 11:50 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:53
Hindistan'da ordunun düzenlediği gösteride bir tankın yaptığı manevra, izleyicileri korkuttu.
Hindistan’da her 15 Ocak’ta düzenlenen "Ordu Günü" etkinlikleri kapsamında Hint ordusu yine gösteri düzenledi.
Etkinlikte sergilenen ve toprak sahada manevralar yapan T-72M1 tipi bir tank izleyicilerin bulunduğu platforma doğru ani bir manevra yapınca izleyenlerin yüreği ağzına geldi.
İzleyicilere metreler kala duran tankın gösterinin bir parçası olarak bunu yaptığı belirtilirken; görüntüyü yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı bunun "mantıksız ve kabul edilemez" olduğunu yazdı.
Kaynak: DHA
Etiketler: tank hint ordusu gösteri