1992 yılında Nepal’de doğan Magar’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Magar, 67,08 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda “dünyanın en kısa adamı” unvanını elinde bulunduruyordu.

[Fotoğraf: AFP]

Magar, katıldığı bir programda, “Küçük bir adam olduğumu düşünmüyorum. Büyük bir adamım. Umarım elde ettiğim bu unvan, kendim ve ailem için uygun bir ev alabilmeme olanak sağlar.” diye konuşmuştu.

Guinness yetkilisi Marco Frigatti ise, Nepal’de Batı ülkelerinden farklı bir takvim kullanılmasının yaş tespitini zorlaştırdığını ve Magar’a ait rekoru tescillemede problem yaşandığını aktarmıştı.

Kaynak: BBC