Dünya
Dünyanın en kısa adamı yaşamını yitirdi18 Ocak 2020 Cumartesi 09:27 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 09:51
27 yaşındaki Khagendra Thapa Magar Nepal’de hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AFP]
1992 yılında Nepal’de doğan Magar’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Magar, 67,08 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda “dünyanın en kısa adamı” unvanını elinde bulunduruyordu.
[Fotoğraf: AFP]
Magar, katıldığı bir programda, “Küçük bir adam olduğumu düşünmüyorum. Büyük bir adamım. Umarım elde ettiğim bu unvan, kendim ve ailem için uygun bir ev alabilmeme olanak sağlar.” diye konuşmuştu.
Guinness yetkilisi Marco Frigatti ise, Nepal’de Batı ülkelerinden farklı bir takvim kullanılmasının yaş tespitini zorlaştırdığını ve Magar’a ait rekoru tescillemede problem yaşandığını aktarmıştı.
Kaynak: BBC
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