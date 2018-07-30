Uludağ Üniversitesi'nin deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1997 yılında kurulan çiftlikte yumurtadan çıkan deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor. Talebin yoğun olması nedeniyle üniversite siparişlere yetişemiyor.

4 deve kuşu ailesi ile üretim yapan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yılda bir dişi deve kuşundan 20-25 civciv elde ediyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek deve kuşu var.

Deve kuşları ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlama devam ediyor. Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkarak dünyaya gözünü açıyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtalarının tanesi ise 100 liradan satılıyor.

Deve kuşu yetiştiriciliği Antalya'da başladı

Bir dişi deve kuşundan bir üretim sezonunda ortalama 50 yumurta ve bu yumurtalardan da yaklaşık 20-25 civciv elde ediliyor. Türkiye’de üretimi yok denecek kadar az olan deve kuşu yavrularını almak için girişimciler sıraya giriyor.

Üniversitedeki çiftliği ve üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, "Deve kuşu yetiştiriciliği Türkiye’de ilk defa 1995 yılında Antalya Manavgat’da başladı. İkinci tesis Kırşehir Kaman’da, üçüncüsü ise üniversitemizin bünyesinde Bursa’da kuruldu" dedi.

Deve kuşu üretimini 1997 yılından beri sürdürdüklerinden bahseden Ak, şöyle konuştu:

"Yumurtaları günlük olarak toplayıp serin bir odada bir hafta süreyle depoluyoruz. Yumurtaları haftalık olarak kuluçka makinesine yükleyerek 42 günün sonunda civcivlerimizi elde diyoruz. Bu süreçten sonra civcivlerimiz damızlık ve kasaplık olarak ayrılıyor."

Deve kuşunun derisi en değerli derilerin arasında

Ak, deve kuşu yetiştiriciliğinin en önemli sebebini sağlıklı kırmızı et üretmeleri ve kıymetli derileri olarak yorumlayarak şunları söyledi:

"Deve kuşu derisi timsah ve fil derilerinden sonra en değerli derilerden birisi olarak kabul ediliyor. Deve kuşu derisi, cüzdan, kemer, ayakkabı, bot ve şapka gibi her türlü deri eşya yapımında kullanılıyor ve yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Yağ ve kolesterol içeriği düşük sağlıklı eti özellikle belli yaşın üzerindeki fertlere ve kalp ve damar hastalığı olanlara tavsiye edilen bir kırmızı et. Biz deve kuşu yavrularını 500 liradan, deve kuşu yumurtasını ise 100 liradan satıyoruz. Ülkemizde deve kuşu üretimi azaldığı için talep çok fazla taleplere yetişmekte zorlanıyoruz."

Kaynak: İHA