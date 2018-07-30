Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde 366 paraşütçü atlayış yaptı

Samsun Bafra'ya bağlı Kapıkaya ve Asarkale mahallelerinde yapılan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'ne katılanlar, çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

Yaklaşık bin 600 sporcunun katıldığı ve dört gün süren festivalde, yamaç paraşütünden dağcılığa, su sporlarından bisiklet turuna pek çok aktivite gerçekleştirildi.

366 paraşütçü atladı

Paraşütle atlayış, model uçak yarışmaları ve birçok gösterinin yer aldığı festival, yurt içi ve dışından sportif havacılık meraklılarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 350 ve yurt dışından 16 sporcu olmak üzere 366 paraşütçü festivalde atlayış gerçekleştirdi.

Doğaseverler ilgiyle izledi

Doğaseverler, Altınkaya Barajı'nın doğal güzelliğine karşı yapılan atlayışları, Kapıkaya kayalıkları üzerinden, tehlikeye aldırış etmeden ilgiyle izledi.

Kaynak: AA