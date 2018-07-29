'Murat 124' tutkunları 'Engelsiz Yaz Festivali'nde buluştu

Muğla Bodrum'da "Turkhis Classic Car Murat 124" grubu üyeleri, belediye ve engelli derneklerinin katkılarıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'nda buluştu.

Yeşilçam müzikleri yankılandı

Farklı illerden Bodrum'a gelen sürücülerin park ettikleri araçlara binen engelli bireylerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği araçların camlarındaki Yeşilçam film posterleri dikkat çekti. Zaman zaman araçların ses sisteminden Yeşilçam filmlerinin müzikleri yayınlandı.

Engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi

Çeşitli gösterilerin de sunulduğu etkinlikte, engelli bireyler hareketli müzikler eşliğinde eğlendi, vatandaşlar da onlara eşlik etti.

Festivalde şarkıcı Safiye Soyman da konser verdi. Oğlunun MS hastası olduğunu belirten Soyman, şunları söyledi:

"Özel çocuklarımız için buradayız. Ben de özel çocuğumun annesiyim. Ömrümün sonuna kadar baş tacı. Onlara engelli dememek gerekiyor, engel olunmaması gerekiyor."

"Özel bireylerimiz eğlensin diye bu etkinliği düzenledik"

Turkhis Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, "Onlar bizim özel bireylerimiz. Engelsiz kardeşlerimiz. Özel bireylerimiz eğlensin diye bu etkinliği düzenledik." dedi.

Muğla'nın yanı sıra Ankara, Antalya, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu farklı illerden 40'dan fazla sürücünün araçları ile Bodrum'a geldiğini söyleyen Çelik, festivale destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA