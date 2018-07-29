Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini özveriyle yapıyor

Diyarbakır Sur Fevzi Paşa Pasajı'nda 4 metrekarelik dükkanda kaybolmaya yüz tutan mesleklerden olan 'sayacılık' ustası 55 yaşındaki Abdurrahman Güneş, 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini hala sürdürüyor.

Abdurrahman Güneş, 1976'da baba tavsiyesi üzerine ağabeyinin yanında saya mesleğini öğrenmeye başladı, çıraklık ve kalfalık günlerinin ardından kendi atölyesini kurdu.

Müşterinin tercihi doğrultusunda ayakkabı yapıyor

Deri işlemesini İstanbul, Gaziantep, Konya ve Adana'dan getirdiğini belirten Güneş, müşterilerinin çok sayıda model seçme imkanı bulunduğunu söyledi.

"Müşteri, mağazada hangi ayakkabı varsa onu almak zorunda kalıyor, ama burada müşterinin tercihi doğrultusunda ayakkabı yapıyorum. Müşteri bazen mağazada beğendiği bir ayakkabının pençesi olmadığı için ayakkabıyı giyemiyor. Müşteri mağazada beğendiği ayakkabının fotoğrafını çekiyor. Biz de müşterinin talebi üzerine ayakkabı yapıyorum."

Özel müşterileri var

Derinin kalitesine göre ayakkabı fiyatının değiştiğini, ürettiği ayakkabılarda derinin en iyi olanını kullandığını ifade eden Güneş, özel müşterileri bulunduğunu, bunların her yıl 3 ya da 5 çift ayakkabı siparişi verdiğini anlattı.

"Mesleğimle gurur duyuyorum. Bir daha dünyaya gelsem tekrar bu işi yaparım. Eski ustalardan bazıları mesleği bıraktı bazıları da vefat etti. Bu küçücük dükkanda hayat mücadelesi veriyoruz. Bu hayat mücadelesini 6 çocuğum, eşim ve annem için veriyorum.

Bu sanatı seviyorum. İnsanlar, çocuklarını sanata yönlendirmiyor. Bu sanat ölmesin, insanlar çocuklarını bu sanata yönlendirsin. Ayakkabıcılık sanatı devam etsin. Diyarbakır'da bu işi yapan 2 ya da 3 kişi kalmıştır. Bunlar da biterse Diyarbakır'da kendi zevkimiz göre bir ayakkabı giyme şansımız olmayabilir."

Terör olaylarından etkilendi

Sur'daki terör olaylarına değinen Abdurrahman Güneş, o günlerin kendileri için bir kabus olduğunu, o dönemde aylarca dükkanının kapalı kaldığını söyledi.

Devletin esnafa sahip çıktığını, terör olaylarının sona erdiğini belirten Güneş, "Biz Türk milletiyiz ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Müslümanız, kardeşiz. Sur olaylarında yaklaşık 95 gün dükkanlarımız kapalı kaldı. Kapandıktan sonra çok zorluklar çektik. Devlet, Sur'daki terör olaylarını bitirdikten sonra dükkanlarımıza döndük. Aşkla, güvenle, sevgiyle işimize kaldığımız yerden devam ettik." dedi.

Sayacılık

Sayacılık, doğal ya da suni deriler ile tekstil ürünlerinden kesilmiş parçalarının makinelerle işlenerek ayakkabı modeline uygun hale getirilmesi anlamına geliyor.

Kaynak: AA