Askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" Bodrum'da görüntülendi

Muğla Bodrum Güvercinlik'te görüntülenen askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği (daphnis nerii), en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebek olarak biliniyor.

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerden oluşuyor

Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelde görüntülenen ve oldukça bitkin olduğu gözlenen kelebek için, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sonra doğaya salınacak

Sıcaktan etkilendiği belirtilen kelebek, ekiplerce koruma altına alındı.

Bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından kayıt altına alınacağı belirtilen kelebek, bir süre serin ortamda tutulduktan sonra doğaya bırakılacak.

Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Uğurcan Öztokat, kelebeğin bölgede çok nadir görülen türden olduğunu ve bilimsel adının kayıtlarda "daphnis nerii" olarak geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA