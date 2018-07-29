Melen Çayı'nda rafting yoğunluğu

Düzce Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, Melen Çayı'na girerek serinledi.

Rafting kıyafetlerini giyen doğa severler, yaklaşık 18 kilometrelik parkurda doyasıya eğlendi.

Yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, sezon başından bu yana önemli bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Birol Tepe, özellikle yabancı turistlerin rafting için Melen Çayı'na geldiğini anlattı.

"Raftinge ilgi devam ediyor, özellikle yabancı turist anlamında. 'Arap baharı' yaşıyoruz diyebilirim, Geçen yıllarda sezonda 500 Arap turist ağırlarken, şimdilerde 5 bin kişiye ulaştık. Genelde hafta sonu kalabalık olur algısı var ama hafta içi de bir o kadar yoğunuz. Yaz ayını ilk defa bu kadar dolu geçiriyoruz."

100 bin hedefini yakaladık

Sezon başında 100 bin kişiye rafting yaptırma hedefleri olduğunu belirten Birol Tepe, şunları söyledi:

"Raftingin tamamen zirvesine çıktık. 100 bin hedefini yakaladık, onun da üzerine çıkacağız. Sezon çok güzel, havalar da çok güzel. İnsanlar mutlu, buraya gelenler zevk alıyor. İnsanlarımız da artık tatil kültürünü değiştiriyor. Nehir sularında daha rahat yüzüp daha rahat eğlenmek istiyor insanlar. İnsanlarımızın istediği imkanı burada sunduğumuz için biz de mutluyuz."

Kaynak: AA