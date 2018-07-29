Sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli akım: Kiki Dansı

Dünya, sosyal medya fenomeni Shiggy’nin başlattığı “Kiki Challenge” akımıyla çalkalanıyor.

Hareket halindeki arabalarından inip, ünlü şarkıcı Drake’nin “In My Feelings” isimli şarkısı eşliğinde dans eden insanlar, videolarını çekerek sosyal medyada paylaşıyor.

Her ne kadar görüntüler renkli olsa da yapılan hareketler trafikte büyük tehlikeye sebep oluyor. Dünyada hızla yayılmaya devam eden akım sebebiyle şimdiye kadar çok sayıda yaralanmalı kaza gerçekleşti.

BAE’de 3 kişi gözaltına alındı

“Kiki Challenge” akımının yaygınlaşmasıyla yaşanan kazalar devletleri de harekete geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 kişi trafiği tehlikeye atmaktan gözaltına alındı. 500 dolar cezaya çarptırılan 3 kişinin arabalarına 60 gün süreyle el konuldu.

Ürdün’de ‘Kiki’ dansına tutuklama

Ürdün de ise Emniyet Müdürlüğü, “Kiki” dansı yapan ve sosyal medyadan yayınlayan bir vatandaşın tutuklandığını açıkladı. Emniyet tarafından yayımlanan bildiride, sürücünün tutuklandığı, arabasına el konulduğu ve kendisine karşı adli ve idari önlemlerin alındığı belirtildi.

Birçok ülkede yasaklandı

Kuveyt ve Mısır da akımı yasaklayan ülkeler arasında yer alıyor. İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise polis, olası tehlikelere karşı halkı uyardı.

Akım Türkiye’de de büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber