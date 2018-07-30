Kadınlar boyasız göçük tamirine el attı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın Önver, boyasız göçük düzeltme işinin Türkiye'de yeni bir meslek olduğunu söyledi.

Meslek geçen yılki yağışlarla popülerlik kazandı

Mesleğin geçen yılki yağışlarla daha çok popülerlik kazandığını anlatan Önver, geçen sene 27 Temmuz'daki dolu hasarında 300 bine yakın aracın hasar gördüğünü, ülkede yeterli usta olmadığından Asya, Amerika ve Afrika ülkelerinden 2 bine yakın usta transfer edildiğini anlattı.

Her yıl 300 kişiye eğitim verilecek

Bu 300 bin aracın yüzde 10'unun yerli, yüzde 90'ının da yabancı ustalar tarafından onarıldığın belirten Önver, şunları söyledi:

"Biz de hala merkezlerimizde onarmaya devam ediyoruz. Durum böyle olunca sosyal medyada çok fazla haber oldu. Biz de geçen sene Boyasız Göçük Düzeltme Akademisi kurduk. Hangi meslek grubundan olursa olsun her yıl yaklaşık 300 Türk'e eğitim vermeyi kararlaştırdık. Gelecekte böyle bir dolu yaşandığında artık bu pazardaki parayı, yabancılar yerine Türk ustalarla paylaşacağız."

1 haftalık akademik eğitim veriliyor

Aşkın Önver, eğitmenlerin yurt dışındaki akademilerden eğitim aldığını belirtti.

"Onların müfredatını uyguluyoruz. Öncelikle kursiyerin bu işi yapabilmesi için biraz beceriye sahip olması lazım. Yani evindeki ufak tefek tamir işlerine eli yatkın olması lazım. 1 haftalık akademik eğitimden sonra kursa katılanlara 1,5-2 aylık bir ödev veriyoruz. Bu ödev, bir parça üzerinde önce küçük hasardan başlamak suretiyle her geçen hafta biraz daha ağırlaşarak ağır hasarlara doğru gidiyor. Bu iki ay süresinde kursiyerin neler yaptığını takip ediyoruz. Kursiyer 2 ay sonunda günlük 6-7 saat çalışıp pratik yapmışsa 2 ayın sonunda bir usta olamasa da küçük ve orta ölçekli hasarları düzeltmeye başlıyor. Usta olması da becerisine göre 6 ay ile 1 seneyi buluyor."

"Kadınların ilgisi bu aralar biraz daha arttı"

Bugüne değin kendilerinden 3 kadının eğitim aldığını söyleyen Önver, şunları anlattı:

"Boyasız göçük düzeltme erkek egemenliğinde bir iş değildir. Hanımların da çok rahat yapabileceği bir iştir. Kendilerine çok küçük bütçelerle butik bir servis kurup çok kısa zamanda yatırdıkları parayı amorti edebilecekleri, çok ciddi orada para kazanabilecekleri güzel bir meslek.

İlgi bu aralar biraz daha arttı. Şu an servisimizde hasar danışmanı kadın arkadaşımız 'Boyasız göçük düzeltmeyi ben de yapacağım, yabancı teknisyenlerin kazandığı paraları ben de kazanmak istiyorum.' dedi. 'Neden olmasın?' dedik, ona da aynı eğitimleri verdik. Şu an gayet başarılı gidiyor kendisi. Herhalde birkaç ay içerisinde o da master usta olacak."

İşin mutfağında başladı

Eğitim gören kadınlardan Derya Oran ise daha önce otomobil servisinde çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Liseyi bitirdikten sonra iki sene yetkili serviste hasar danışmanı olarak çalıştım. Daha sonra organize sanayide 14 senelik mekanik üzerine kendi işletmem vardı. Piyasa durumundan dolayı yapamadım. Dükkanımı kapattım. Hayata yeniden başladım. Burada göçük sepetinde göçük uzmanı olmak için kurslara başvurdum. Aşkın Önver'in yönlendirmesiyle öğrendim. Şu an burada çalışıyorum."

Sabır gerektiren bir meslek. Araba konusunda hasar olsun mekanik olsun bu mesleği çok sevdiğim ve gönül verdiğim için bu sefer de göçük olayıyla ilgilenmek istedim. Kaporta boya artık bazı hasarlarda mazide kaldı. Arabanın değerini düşürdüğü için orijinalliğini korumak amacıyla boyasız göçük çözümlerinin daha revaçta olduğunu görünce bu işe el attım."

Kaynak: AA