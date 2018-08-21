Ultrason fotoğraflarından koleksiyon yaptı

Anne karnındaki bebeklerin ilginç ultrason görüntülerini yakalayan ve bu görüntülerden özel bir köşe oluşturan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, yaklaşık 4 bin fotoğraflık bir koleksiyon oluşturdu.

3 yılda 5 bin gebeye ait 4 bin ultrason fotoğrafı

Kayseri'de özel bir hastanede görev yapan Doç. Dr. Öner, anne karnındaki bebeklerin ultrason fotoğraflarıyla özel bir hatıra köşesi oluşturmak istedi ve yaklaşık 3 yıldır 5 bin gebeye ait 4 bin ultrason fotoğrafından oluşan koleksiyonun sahibi oldu.

Doç. Dr. Gökalp Öner, sadece bir koleksiyon sahibi olmanın değil, anne ve babalara güzel bir hatıra oluşturmanın mutluluğunu da yaşadığını belirterek, "Doğumdan sonra aileler bizi ziyarete geldiği zaman kendi köşeleri olsun ve orada fotoğraf çektirelim istedik. Böylece, yaklaşık 4 bin ultrason fotoğrafına ulaştık" dedi.

"Bunlar işimizin keyifli yanı"

Bebeklerini görmek isteyen ailelere 4 boyutlu ultrason fotoğrafı verdiklerini anlatan Öner, şunları söyledi:

"Bazen anne babalar bebeklere hazır olmayabiliyorlar ama anne karnında bebeklerini 4 boyutlu ultrasonla görerek çocuklarıyla tanışmış oluyorlar. Bebekler anne karnında gülme, ağlama ve farklı birçok tepki verebiliyor. Bunlarla ilgili pozlar yakalayabiliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır 5 bine yakın gebe takibimiz oldu ve hepsine de çok güzel resimler verdik. Bunlar işimizin keyifli yanı."

Kaynak: AA