Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 14.03.2024 15:50

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

Artan nüfus ve azalan gıdanın çözümü topraksız tarım, dikey tarım, jeotermal tarım ve sera organize tarım bölgeleri olacak. Klasik tarım faaliyetinin yanına eklenen 4 yeni model, apartman altlarında, otoparklarda hatta cruise gemilerinde bile bitki yetiştirilmesine imkan sağlıyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
okuma süresi
Okuma süresi
Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak
[Fotograf: AA]

Dünya nüfusu hızla artıyor, tarım toprakları ve su miktarı ise çeşitli etkilerle azalıyor. Dünyada giderek büyümesi beklenen tarımsal gıda ihtiyacı için yeni formüller devreye girerken, Türkiye’de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen teknolojiler ve sağlanan teşviklerle alternatif üretim yollarının önü açılıyor.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından yürütülen çalışmalarla klasik tarım yönteminin yanına eklenen 4 yeni yöntemle, gıda üretimi hem daha az toprak ve suya ihtiyaç duyuyor hem daha yılın 365 günü yapılabiliyor ve hem de tarım ilaçları kullanılmadığı için doğa kirletilmiyor.

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

Dikey Tarım Üretim Modeli

Geçmişte tarımsal üretim tarla, bahçe, sera gibi alanlarda yapılıyordu. Yeni teknolojilerle ‘Dikey Tarım Üretim Modeli’ de devreye girdi.

Bu modelde kapalı bir alanda, güneşe ve toprağa ihtiyaç duyulmadan bitkiler katlı raflarda veya kulelerde yetiştiriliyor.

Hidroponik, aquaponik ve aeroponik gibi farklı tekniklerle LED ışık kullanılarak bitkinin fotosentez yapması sağlanıyor. Bu yöntem, apartman otoparklarında, gökdelenlerde hatta cruise gemileri gibi büyük yapıların içinde, kendi ihtiyaç duyduğu sebzeleri yetiştirmek için kullanılıyor.

Tarım ilacı kullanılmadan yapılan dikey tarımda yüzde 95 oranında su tasarruf sağlanıyor. Kontrol edilebilir iklim koşulları nedeniyle, her mevsimde her ürün yetiştirilebilirken, bölgeler arası taşıma yapılmadığı için karbon ayak izi de düşürülüyor.

Hasat kayıpları ise yok denecek kadar az. Sistemin tek dezavantajı yüksek enerji gerektirmesi. Bu nedenle özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte devreye alınıyor.

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

Bu çalışmalara bir örnek olarak gerçekleştirilen İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi, 8 Aralık 20022’de İstanbul’da, yerin 30 metre altında faaliyete geçti. 700 metrekare alanda, 12 ay boyunca yüksek miktarda üretim yapılıyor.

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

Topraksız Tarım Üretim Modeli

Bu yöntemde bitkiler ihtiyaçları olan elementleri toprak yerine minerallerin özel hazırlandığı solüsyondan alıyor. Kökleri desteklemek için kum, turba, Hindistan cevizi yünü, kaya yünü gibi malzemeler kullanılabiliyor.

Yıl boyu üretim yapılabiliyor ve solüsyon içeriği ayarlanarak bitki gelişimi hızlandırılabiliyor.

Topraksız tarımın dezavantajları arasında ilk kuruluş maliyetlerinin yüksekliği ve kalifiye eleman bulunması yer alıyor.

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

Jeotermal seracılık

Klasik tarıma bir alternatif olan ‘jeotermal seracılık’ ise yılın 11 ayı üretim yapılabilmesine imkan veriyor.

Türkiye, jeotermal kaynaklar açısından dünyada 7, Avrupa’da 1’inci sırada yer alıyor. Toplam 9 bin 943 dekor sera, jeotermal kaynaklarla ısıtılıyor. Ancak 30 bin dekar daha seranın jeotermal ile ısıtılması mümkün.

Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Denizli, Kırşehir, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Konya, Yozgat, Eskişehir, Nevşehir jeotermal sera yatırımı yapılan iller oldu. Bu yöntemde çevreci ve yenilebilir enerji kaynağı kullanılırken, ısıtma maliyeti önemli ölçüde düşürülüyor. Mevsim geçişlerinde bu maliyet düşüklüğü, sezonluk arz sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

Her yeri ‘Çukurova’ya dönüştürecek proje

“Türkiye’nin her yerini ‘Çukurova’ya dönüştürecek proje” olarak tanımlanan yöntem ise ‘Sera Organize Tarım Bölgeleri (OTB)’ oldu. Bu yöntemle özellikle büyükşehirlerde Organize Sanayi Bölgeleri modelinde olduğu gibi OTB kuruluyor. Sera yöntemiyle üretim yapıldığı için hem sezonluk arz sıkıntıları ortadan kaldırılıyor hem de taşıma maliyetleri ve aracılardan kaynaklı fiyat yükselmelerinin önüne geçiliyor. Bitkisel üretimle yan yana hayvansal üretim de yapılabiliyor.

Türkiye’de 2023’ün ilk dönemi itibariyle 11’i jeotermal destekli olmak üzere 18 OTB bulunuyor. 4 OTB ön talep toplama sürecinde, 4 OTB’nin ise altyapı işlemleri tamamlandı. 3 OTB’de ise altyapı işlemleri devam ediyor.

Türkiye’nin her yeri Çukurova olacak

ETİKETLER
Gıda Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Sınırı akıllı işaretler mi aileler mi çizmeli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
13:33
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
13:28
Isparta’da göçmen kaçakçılığı operasyonu
13:13
Para sayma görüntülerine ilişkin Fatih Keleş ifade verdi
13:09
2100 yıllık yazıtta "Kanunlara saygılı olun" mesajı
13:06
Bakan Uraloğlu: Lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın
FOTO FOKUS
Tuzla'da 2 milyon liralık gasp girişimi
Tuzla'da 2 milyon liralık gasp girişimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ