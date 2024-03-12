Az Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 12.03.2024 12:08

Emektar marangoz yaşadığı zorluklara rağmen 60 yıldır devam ediyor

Çorum'da 60 yıldır marangozluk yapan 84 yaşındaki Mehmet Kula, ilk atölyesinin yanmasına, ikinci atölyesinin selde yıkılmasına ve sağlık problemlerine rağmen mesleğini titizlikle sürdürüyor.

Emektar marangoz yaşadığı zorluklara rağmen 60 yıldır devam ediyor
[Fotograf: AA]

Vatani görevinden döndükten sonra 1964'te Çorum'un Dodurga ilçesinde marangozluk yapmaya başlayan Kula, burada birkaç yıl çalıştıktan sonra İskilip ilçesinde ilk atölyesini açtı.

Zamanla işlerini büyüten, yeni ekipmanlar alan Kula'nın atölyesi ve bitişiğindeki evi yandı. Bunun üzerine komşuları aralarında para toplayarak, Kula'ya yeni bir ev ve atölye inşa etti.

Emektar marangoz yaşadığı zorluklara rağmen 60 yıldır devam ediyor

Bu atölye ve ev de 1980'li yıllardaki selde yıkılınca Dodurga'ya geri dönen Kula, 1985'te kurduğu atölyesinde mesleğini sürdürmeye devam etti.

Atölyesinde ürettiği hamur tahtası, oklava, kesme tahtası, baston gibi ahşap ürünleri her hafta salı günleri kurulan ilçe pazarında satarak geçimini sağlayan Kula, vatandaşların özel siparişlerini ve tamir işlerini de özenle yapıyor.

Emektar marangoz yaşadığı zorluklara rağmen 60 yıldır devam ediyor

İki çocuk babası Kula, atölyesinin yanındaki evinde eşiyle yaşamını sürdürüyor.

Mehmet Kula, AA muhabirine, ahşap işlemeye ilk kez çocukluk yıllarında tüfek kundağı yaparak başladığını söyledi.

Yangın ve sel gibi afetler nedeniyle bütün birikimini kaybettiğini ancak yeniden atölye açmayı başardığını belirten Kula, bu kez de sağlık sorunlarının çıktığını, akciğer ve kolon kanseri tedavisi gördüğünü anlattı.

Emektar marangoz yaşadığı zorluklara rağmen 60 yıldır devam ediyor

"Üretmek ve çalışmak çok güzel bir şey"

Kula, "1991-1996 yılları arası 7 kez ameliyat oldum. Kolon kanseri ve akciğer kanseri var. Ben bu işi birincisi vatandaşa hizmet etmek için, ikincisi de hastalığı kafaya takmamak için yapıyorum. Çalışmaya başladığın zaman hastalıklara kafayı takmıyorsun. Yorulduğunda oturup dinleniyorsun. Vatandaşların gece ve gündüz her zaman işlerini görerek kendi başıma burada çalışıp duruyorum" dedi.

Ahşaptan en çok mutfak gereçleri yaptığını belirten Kula, siparişlere göre de üretim yaptığını dile getirerek, "Burada genelde ekmek tahtası, bel sapı, oklava yapıyorum. Ekmek paramızı kazanmamız için en güzel yaptığım ekmek tahtası. Kendimiz üretip kendimiz yapıyoruz. 1. sınıf keresteden 1. sınıf malzeme yapıyoruz. Ahşaptan istediğim her şeyi yapabilirim. Bir kişi bana istediği ürünün fotoğrafını getirirse ben onu yapabilirim" diye konuştu.

Emektar marangoz yaşadığı zorluklara rağmen 60 yıldır devam ediyor

Kula, 4 yıldır mesleği öğretecek bir çırak bulamadığından yakınarak, "Üretmek ve çalışmak çok güzel bir şey. Yaşlı kişilerin bir geliri oluyor, hastalığı ve yaşlılığı bahane edip çalışmak istemiyor. Bilhassa 4 senedir mesleği öğretmeye insan bulamıyorum. Ben öldükten sonra buradaki makineler hurdaya gidecek. Üzülüyorum bu makineler için" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Karaciğer bekleyen minik Emir'e şans ikinci kez güldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
ABD Başkanı Biden, İsrail Meclisine hitap etmeyi planlamıyor
12:34
Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak
12:17
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak
12:15
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandı
12:18
Yanan ormanda baygın bulundu, ısınmak için ateş yaktığını söyledi
12:09
Batı Şeria'da bir sokağa Gazze için kendini yakan ABD'li askerin adı verildi
Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK timine emanet
Hakkari'de kayakseverlerin güvenliği JAK timine emanet
FOTO FOKUS
Devletin hizmet eliyle Nusaybin'e huzur hakim
Devletin hizmet eliyle Nusaybin'e huzur hakim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ