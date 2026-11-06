Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 06.11.2026 10:40

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Isparta Beyşehir Gölü’ndeki Mada Adası’nda yaşam, ulaşım ve zorlu doğa koşullarına rağmen sürüyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Isparta’nın Beyşehir Gölü üzerinde bulunan Mada Adası, kendine özgü yaşam koşullarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de göl üzerinde yerleşik hayatın sürdüğü tek ada köyü olan Mada’da ulaşım, teknelerle sağlanıyor.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Ada sakinlerinden Mehmet Karasu, ailesinin 1936 yılında adaya yerleştiğini belirterek, “Burada 30 hane varsa her evin bir teknesi var” dedi.

Kış aylarında gölün donma ihtimaline karşı ihtiyaçlarını önceden temin ettiklerini anlatan Karasu, buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımın tamamen durabildiğini söyledi.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Geçim kaynakları hayvancılık ve tarım

Ada sakinlerinin temel geçim kaynaklarını büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile tarım oluşturuyor.
Her yıl mayıs ayında hayvanlarıyla Anamas Dağı yaylasına göç eden ada halkı, eylül ve ekim aylarında yeniden adaya dönüyor.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, adada yaklaşık 900 büyükbaş ve 1700 küçükbaş hayvan bulunduğunu, 9 dekarlık alanda ise kiraz ve vişne yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.

Tuğrul, üreticilere aşılama, küpeleme, tohum ve gübre desteği sağladıklarını ifade etti.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

En büyük sorun ulaşım

Adada yaşayanlar için günlük hayatın en büyük zorluğu, temel ihtiyaçlara ulaşmak.

Marketin bulunmadığı adada alışveriş yapmak isteyenler önce traktörle kıyıya, ardından tekneyle karşıya geçmek zorunda.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Ada sakini Havva Yuvalı, yaşadıkları zorluğu, “Bir kapıdan çıkıp arabaya binmek var, bir de buradan traktöre, oradan tekneye, sonra arabaya binmek var. Çok aktarılıyoruz” sözleriyle anlattı.

Yuvalı, yıllardır süren bu yolculuklardan yorulduklarını fakat adayı da çok sevdiklerini söyledi.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Köprü ya da teleferik hayali

Zorlu yaşam koşullarına rağmen adadan ayrılmak istemeyen sakinler, adanın doğasına ve yaşam biçimine bağlılık duyuyor.

Başka bir yerde uzun süre kalamadığını söyleyen Havva Yuvalı, “Vatanımız ya, burada doğduk büyüdük. Gözümüz burada açıldı” diyerek adaya duyduğu bağlılığı dile getirdi.

Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Ada sakinlerinin ortak beklentisi, hem günlük yaşamı kolaylaştıracak hem de ziyaretçilerin adaya ulaşımını artıracak bir çözüm olması.

Mehmet Karasu, en büyük hayallerinin köprü ya da teleferik olduğunu belirterek, bunun hem ada halkına hem de turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

Emrullah Özcan
Emrullah Özcan
Kurgu
ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
COP31 Türkiye’ye ne kazandıracak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon tasfiye süreciyle ilgili açıklama
20:21
Cevdet Yılmaz: Türkiye son 24 yılda savunma sanayiini geliştirdi
20:05
Katil İsrail Gazze’de 15 yaşındaki çocuğu futbol oynarken öldürdü
20:16
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması tamamlandı
18:19
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
18:37
Emine Erdoğan: Kadınlar sanatın ve zanaatın atan kalbi
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ