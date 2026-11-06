Türkiye’de yaşam olan tek tatlı su adası; Isparta Mada Adası

Isparta’nın Beyşehir Gölü üzerinde bulunan Mada Adası, kendine özgü yaşam koşullarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de göl üzerinde yerleşik hayatın sürdüğü tek ada köyü olan Mada’da ulaşım, teknelerle sağlanıyor.

Ada sakinlerinden Mehmet Karasu, ailesinin 1936 yılında adaya yerleştiğini belirterek, “Burada 30 hane varsa her evin bir teknesi var” dedi.

Kış aylarında gölün donma ihtimaline karşı ihtiyaçlarını önceden temin ettiklerini anlatan Karasu, buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımın tamamen durabildiğini söyledi.

Geçim kaynakları hayvancılık ve tarım

Ada sakinlerinin temel geçim kaynaklarını büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile tarım oluşturuyor.

Her yıl mayıs ayında hayvanlarıyla Anamas Dağı yaylasına göç eden ada halkı, eylül ve ekim aylarında yeniden adaya dönüyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, adada yaklaşık 900 büyükbaş ve 1700 küçükbaş hayvan bulunduğunu, 9 dekarlık alanda ise kiraz ve vişne yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.

Tuğrul, üreticilere aşılama, küpeleme, tohum ve gübre desteği sağladıklarını ifade etti.

En büyük sorun ulaşım

Adada yaşayanlar için günlük hayatın en büyük zorluğu, temel ihtiyaçlara ulaşmak.

Marketin bulunmadığı adada alışveriş yapmak isteyenler önce traktörle kıyıya, ardından tekneyle karşıya geçmek zorunda.

Ada sakini Havva Yuvalı, yaşadıkları zorluğu, “Bir kapıdan çıkıp arabaya binmek var, bir de buradan traktöre, oradan tekneye, sonra arabaya binmek var. Çok aktarılıyoruz” sözleriyle anlattı.

Yuvalı, yıllardır süren bu yolculuklardan yorulduklarını fakat adayı da çok sevdiklerini söyledi.

Köprü ya da teleferik hayali

Zorlu yaşam koşullarına rağmen adadan ayrılmak istemeyen sakinler, adanın doğasına ve yaşam biçimine bağlılık duyuyor.

Başka bir yerde uzun süre kalamadığını söyleyen Havva Yuvalı, “Vatanımız ya, burada doğduk büyüdük. Gözümüz burada açıldı” diyerek adaya duyduğu bağlılığı dile getirdi.

Ada sakinlerinin ortak beklentisi, hem günlük yaşamı kolaylaştıracak hem de ziyaretçilerin adaya ulaşımını artıracak bir çözüm olması.

Mehmet Karasu, en büyük hayallerinin köprü ya da teleferik olduğunu belirterek, bunun hem ada halkına hem de turizme katkı sağlayacağını ifade etti.