Ülkesi Gana’dan İstanbul’a yerleşen Julius Kugor, Avrupa ve Arap ülkelerinde profesyonel futbolculuk yaptı.

Bugün Suriye, İtalya, Fransa gibi ülkelerden gelen 150 amatör futbolcuya antrenörlük yapıyor.

Julius’un eşi Evren Kugor ise Ankaralı.

14 yıl önce Türkiye’de tanışan çiftin Ata ve Eva isimlerinde iki çocukları var.

Evren Kugor, ailesinin ilk zamanlarda bu ilişkiyi biraz garipsediğini, Julius’u tanıdıkça çok sevdiklerini söylüyor.

Hayali babası gibi olmak

5 yaşındaki Eva, okul öncesi eğitim alarak ilköğretim hayatına hazırlık yapıyor.

9 yaşındaki Ata ise öğrenimini tamamlayıp, babası gibi profesyonel futbolcu olma hayali kuruyor.

Ata, babası tarafından özel olarak eğitiliyor.

Okul dışında özel antrenmanlar yapan baba oğul, Ata’nın hayallerine bir adım daha yaklaşması için birlikte çaba sarf ediyor.

Başka bir ülkede yaşamayı düşünmüyorlar

Julius Kugor da uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığını ve artık Türkiye’yi kendi vatanı olarak gördüğünü belirtiyor.

Birlikte sık sık Gana’ya giden Kugor ailesi, Türkiye dışında bir ülkede yaşamayı hiç düşünmediklerini söylüyor.

Julius Türkiye’de yaşamasının en büyük nedenlerinin ise Türk insanının sıcaklığı ve ülkenin kültürünün kendi kültürlerine yakınlığı olduğunu belirtiyor.

Türk yemeklerine bayılan Julius Kugor’un favorileri, kuru fasulye, pilav, köfte ve lahmacun.

Dernek kurdular

Çift, 2005 yılında Uluslararası Gana Yardımlaşma Derneği’ni kurdu.

Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelen Afrikalılara yardım ediyor, dostları ile bu dernekte görüşüyorlar.

Çalışan Afrikalı ebeveynlerin çocukları da uzman psikolog eşliğinde gündüz saatlerinde dernekte eğitim alıyor.

Afrikalı minikler burada hem Türkiye’nin hem de kendi ülkelerinin kültürlerini öğreniyor.

