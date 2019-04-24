Onlarca farklı alanda ülkemizi gururla temsil ediyorlar.

Türk sporcular, başarılarıyla adlarını altın harflerle tarihe yazdırıyor.

Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Olimpiyatları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ve diğer uluslararası turnuvalar...

Her birinden madalyalarla dönen sporcular, yıllar geçtikçe de başarılarını katlayarak devam ettiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün istatistiklerini sizler için derledik. İşte, sporcularımızın son 10 yılda aldığı madalya sayıları:

2009 – 2 bin 637

2010 – 2 bin 607

2011 – 2 bin 868

2012 – 2 bin 620

2013 – 3 bin 205

2014 – 3 bin 752

2015 – 5 bin 256

2016 – 6 bin 279

2017 – 6 bin 458

2018 – 6 bin 13,5

En çok ve en az madalya alınan dallar

Peki, 2018 yılında alınan 6 binin üzerindeki madalyalar en çok hangi alanlardaydı?

Basketboldan boksa, güreşten satrança, golften kayağa...

Onlarca farklı dal, yüzlerce madalya. Türk sporcular 2018'de en çok madalyayı 840 ile kick boks sporundan aldı. Bunu, 564 madalyayla taekwondo, 551 madalyayla güreş, 496 madalyayla atletizm, 477 madalyayla karate ve 355 madalyayla yüzme takip etti.

2018'de en az madalya alınan spor dalları ise ragbi, hentbol, briç, hava sporları ve kano oldu.

Geçen yıl hangi uluslarası faaliyetlerde madalya kazandık?

Geçen yıl Arjantin Buenos Aires'te düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda, Türk sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Sporcularımız, İspanya Tarragona'da yapılan 18. Akdeniz Oyunları'ndan ülkemize toplam 95 madalya ile döndü.

Dünya Şampiyonası'nda ise 94 altın, 119 gümüş, 171 bronz madalya kazanıldı. Avrupa Şampiyonası'nda sayı daha yüksek.

"203,5 altın, 214 gümüş, 316,5 bronz."

Geçen yıl, Balkan Şampiyonası'nda kazanılan madalya sayısı 631'di. 2018'de Türk sporcuların kazandığı 6 bin 13,5 madalyanın 1886'sı altındı.

2018’de adını tarihe yazdıran sporcular

Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim kadınlar kategorisinde ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

Milli okçu Mete Gazoz, Ağustos ayındaki Avrupa Grand Prix sıralama turlarında Avrupa rekoru kırdı.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya kazanarak Türkiye tarihinde bir ilke imza attı.

Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise, yüzmede Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda kayakla atlama disiplininde yarışan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.