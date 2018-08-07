Türk pizzacı ABD'de 4 ödül kazandı

New York'ta 7 şubesi bulunan "Champion Pizza" dükkanını sıklıkla ziyaret eden Hollywood ünlülerinin yanı sıra yoksullarla evsizlere yardımseverliği ve cömertliğiyle bilinen Akdeniz, ABD'de 4 başarı ödülüne birden layık görüldü.

ABD Temsilciler Meclisi'nin "sosyal adalet şampiyonu", "toplumda lider" ve "iş dünyasında öncü" olarak nitelendirilmesinden dolayı ödüle layık gördüğü Akdeniz'in, New York Eyaleti Meclisi tarafından verilen ödülde ise "topluma örnek hizmetler veren" ve "işinde eşsiz kişisel başarıya imza atan" bir birey olduğu vurgulandı.

New York Şehri Konseyi tarafından "toplumdaki fevkalade başarıları ve üstün hizmetleri" nedeniyle ödüllendirilen Akdeniz, Manhattan Bölgesi Başkanlık Ofisi'nden de "yaşadığı şehri iyileştirme ve toplumu zenginleştirme" adına bir ödül aldı.

Haftanın 6 günü evsizlere pizza yoluyor

2012'de ABD'deki Sandy kasırgası sırasında New York esnafı, bir pizza dilimi veya sandviçi 20 dolara satarak haksız kazanç elde etmeye çalışırken, Hakkı Akdeniz, 3 dükkanını açarak New Yorklulara günlerce ücretsiz pizza ve içecek dağıttı.

Akdeniz, geçen yıl Porto Riko'yu vuran Maria kasırgasının ardından ise New York'taki dükkanlarına su, pil, el feneri, çocuk bezi, vitamin ve kağıt havlu gibi ihtiyaç ürünleri getirenlere bedava pizza verdi.

Ardından, Amerikalı ünlü müzik sanatçısı Jay-Z ile birlikte topladığı 2 tır dolusu ihtiyaç malzemesini Porto Riko'ya göndererek bu ülkede yardıma muhtaç insanlara büyük destek sağladı.

Geçen yıl ABD yönetimi tarafından sınır dışı edilmeye çalışan ve farklı ülkelerden gelen 100 Müslümana New York'ta iş olanakları sağlayan Akdeniz, ayrıca, Manhattan'daki dükkanlarında artan pizzaları ise çöpe atmayarak, haftanın 6 günü kendisinin de bir dönem kaldığı Bowery Mansion adlı evsizlerin bulunduğu barınağa pizza kutularının içine para koyarak yollamaya devam ediyor.

"Dürüst olmak dünyanın en iyi anahtarı"

Hakkı Akdeniz, aldığı ödüller ve ABD'deki başarı hikayesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta "Almak için verme. Karşılık beklemeden çalış. Başkalarına örnek olmak ve ilham vermek için çalış." felsefesiyle hareket ettiğini söyledi.

2001'de ABD'ye ilk geldiğinde Bowery Mansion evsiz barınağında 96 gün kalan Akdeniz, o dönemde hayalinin, çalışarak Türkiye'deki annesine yardım etmek ve ona ev yapmak olduğunu anlattı.

Önce ailesi, daha sonra da kendi geleceği için neler yapabileceğini düşünerek her girdiği işte çok çalıştığını vurgulayan Akdeniz, "İnsan isterse her şeyi yapar." dedi.

Türkiye'de binlerce insanın Instagram'dan kendisine mesaj atarak ABD'de nasıl başarılı olduğunu sorduğunu dile getiren Akdeniz, "Her şey para değildir, dükkan sahibi olmak değildir. Dürüst olun. Dürüst olmak, dünyanın en iyi anahtarıdır. Dürüst olduğun zaman, bu anahtarla istediğin kapıyı açabilirsin. Çalıştım, çabaladım, şükürler olsun kazandım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Genç kişilerin çalışkan olması ve zamanlarını boşuna harcamaması gerektiğini vurgulayan Akdeniz, "Hayatı takip edin. Zaman sizin için çok değerli olsun. Keşke diye bir şey yoktur. Dün dündür. Zaman, yarın için önemlidir." dedi.

Diyarbakır'da başlayan yolculuk

1980 yılında Diyarbakır'da doğan Akdeniz, 13 yaşına kadar lahmacuncu olarak çalıştıktan sonra 1990'lı yıllarda Kanada'daki abisinin yanına okumaya gitti.

Abisinin dükkanında pizza yapmayı öğrenen Akdeniz, 2001'de New York'a gelerek ABD'deki ilk 3 ayında Bowery Mansion evsiz barınağında yaşadı.

Burada bir Türk kadın sayesinde tanıştığı New Jersey eyaletinde bulunan bir Türk pizzacının yanında 2005'e kadar çalışan Akdeniz, 2006'ya kadar Kanada'daki eşi ve çocuğunu görmek için defalarca iki ülke arasında uzun yolculuklar yaptı.

Akdeniz, 2006'da eşinden ayrılmasının ardından New York'a dönerek Times Meydanı'nda başka bir pizza dükkanında çalışmaya başladı ve buradaki iş arkadaşıyla ortaklık kurarak kendi dükkanlarını açma kararı aldı.

Birlikte biriktirdikleri 45 bin doların ortağı tarafından çalınmasının ardından 2009'a kadar daha sıkı çalışan ve yeniden para biriktiren Akdeniz, 27 Aralık 2009'da ilk pizza dükkanını borçla Manhattan'ın Lower East Side bölgesinde açtı.

Hollywood ünlüleri akın ediyor

Aralık 2009'dan bugüne kadar New York'ta toplam 13 tane dükkan açan Akdeniz, bugün Manhattan bölgesinde 5 olmak üzere New York'ta toplam 7 tane "Champion Pizza" dükkanı işletiyor.

Dükkanlarındaki müşterilerin, çokluğu ve müdavim olmaları dikkati çekerken, Akdeniz'in müşterilerle birebir ilgilenerek sohbet etmesi de kendisinin ne kadar başarılı bir girişimci ve özverili bir insan olduğunu gösteriyor.

Akdeniz'in dükkanlarının duvarlarında boydan boya birlikte fotoğraf çektirdiği ünlüler arasında Yılmaz Erdoğan ve Acun Ilıcalı'nın yanı sıra Hollywood'un ünlü oyuncularından Morgan Freeman, Keanu Reeves, Paul Giamatti, Neil Patrick Harris, Adam Sandler, Susan Sarandon, Kim Kardashian, Luis Guzman, Kevin Hart ve Hugh Grant gibi ünlüler de yer alıyor.

Kaynak: AA