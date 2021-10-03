Tadıyla, köpüğüyle, kokusuyla özgün bir kimliği var Türk kahvesinin. Kimi zaman keyifli sohbetlerin, kimi zaman kız isteme törenlerinin vazgeçilmezi.

Türk kahvesi, alışık olduğumuz bir damak tadı ve yıllardır evlerimizde demliyoruz ama bu geleneksel lezzetin demleme yöntemlerinde doğru bildiğimiz yanlışlar oldukça fazla.

Kısık ateşte demlemek yanlış

Türk Kahvesi Cezve ve İbrik Şampiyonu Koray Erdoğdu, en büyük yanlışın soğuk suyla başlamak olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Çünkü Türk kahvesi ince öğütüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Bunun çözüm noktası da ılık su. 'Kısık ateşte uzun süre demlenmelidir.' Bu da yanlış çünkü ince öğütüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Minimum 1 dakika 45 saniye ile maksimum 2 dakika aralığında demlenmesi gerekiyor Türk kahvesinin.

İlk başta kahve sonra suyu ilave etmeniz gerekiyor. Suyu dökerken dairesel hareketlerle bütün kahvenin suyla temasını sağlamanız gerekiyor. Karıştırdıktan sonra ocağın üstüne koyup bir daha hiçbir şekilde müdahale de bulunmamanız gerekiyor çünkü içeride bir tepkime var. Tepkimeyi bozarsanız kahve acılaşmaya başlıyor."

Fincanda 3 dakika bekletilmeli

"Bir taşım, iki taşım olayları da yanlış" diyen Erdoğdu, tepkimeyi bozmamak için ısı alışverişinin sabit kalması gerektiğini anlattı.

"Türk kahvesini fincana koyduktan sonra hemen içilmemesi gerekiyor. Bunun nedeni şu; çünkü Türk kahvesi ocaktan aldığınızda 96-97 dereceye kadar gelmiş oluyor. Siz onu direkt içerseniz damağınız ve diliniz yanacak. Bu da dilinizdeki tat alma duyularını kapatacak. O yüzden fincana koyduktan sonra 3 dakika dinlenme süresi oluyor kahvenin."

Doğru reçeteyle içilen Türk kahvesine ise doyum olmuyor.

Haber: Oğulcan Atılkan

Kamera: Oğuz Karatoprak