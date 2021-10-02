Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ustasından basit malzemelerle palamut ekşilisi tarifi
Balık sezonunun açılması ile palamut tezgahlarda yer almaya başladı. Sofraları süsleyen palamutun sebzeli veya ekşili yapılması en leziz tarifler arasında. Şef Erşan Yılmaz'dan Karadeniz mutfağının ilk sıralarında yer alan o tarifi öğreniyoruz.
Balık sezonu başladı, palamut tezgahlarda yerini aldı. Severek tüketilen palamut, lezzeti ile sofraları süslüyor. Şef Erşan Yılmaz'dan da palamut ekşilisi tarifi geldi.
Palamut ekşilisi için önce silindir şeklinde ince kesilmiş soğan ve patates tavaya diziliyor. Ardından tavaya domates, maydanoz, sarımsak, baharatlar ve limon ekleniyor. Son olarak domates salçası ile hazırlanmış 1 bardak su ilave ediliyor.
Bakır tavada kısık ateşte 40 dakika pişirilen palamut, servise hazır hale geliyor.
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