Balık sezonu başladı, palamut tezgahlarda yerini aldı. Severek tüketilen palamut, lezzeti ile sofraları süslüyor. Şef Erşan Yılmaz'dan da palamut ekşilisi tarifi geldi.

Palamut ekşilisi için önce silindir şeklinde ince kesilmiş soğan ve patates tavaya diziliyor. Ardından tavaya domates, maydanoz, sarımsak, baharatlar ve limon ekleniyor. Son olarak domates salçası ile hazırlanmış 1 bardak su ilave ediliyor.

Bakır tavada kısık ateşte 40 dakika pişirilen palamut, servise hazır hale geliyor.