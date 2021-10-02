Görme engelli Mehmet Emin Erdoğan, Diyarbakır'da 7 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda babasını kaybedince, ailenin hem babası hem ağabeyi oldu.

Erdoğan, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi. Görme engelli genç, 25 yaşına geldiğinde okuma yazma dahi bilmiyordu.

Mehmet Emin, 25 yaşından sonra halterle tanıştı. Hayata halterle sıkı sıkıya bağlandı, antrenmanlarına devam etti ve milli takıma seçildi.

O, mücadele etmekten hiç vazgeçmedi. 25 yaşında okuma yazma öğrenip 3 üniversite bitiren milli sporcu, halterde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti.

Hedefi dünya şampiyonluğu

Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda dünya birincisi olmayı hedefleyen Mehmet Emin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu 4 yıl olarak örgün tamamladım. Daha sonra açıköğretimden İş Güvenliği ve Bilgisayar İşletmeciliği Bölümü'nü bitirdim. Tam 3 üniversite bitirdim. Bana 'yapamazsın' diyenleri mahçup ettim. Öğretmen olarak görev yapıyorum."

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Mert Karacan