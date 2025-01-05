Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 05.01.2025 14:51

Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı 2024'ün en iyisi seçildi

NATO Hava Komutanlığı'nın 2024 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren yarışmasında Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom fotoğrafı 2024'ün en iyisi seçildi.

Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı 2024'ün en iyisi seçildi
[Fotograf: DHA]

NATO Hava Komutanlığı'nın resmi hesabı üzerinden her yıl aralık ayı boyunca, o yılın savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı yarışmayı, Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut, ikinci kez kazandı.

Geçen yıl Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafıyla 2023'ün en iyi hava fotoğrafı ödülünü kazanan Cem Doğut, bu yıl yine birinci oldu.

4 fotoğrafçıya ait savaş uçağı fotoğraflarının finale kaldığı yarışmada toplam 17 bin 63 oy kullanıldı. Oyların yüzde 76,7'sini alan Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla göl üzerinde uçuşunu gösteren fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi.

50. yıl kutlamasında görüntülendi

Cem Doğut, kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yıl kutlamaları sırasında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

"Gönül bağım olan Phantom'u A400M'in rampasından fotoğraflamak ömür boyu unutamayacağım bir andı. Air Forces Monthly dergisinin kapağında ilk kez bir Türk uçağının fotoğrafı 1993 yılında yayımlanmıştı. O zaman Bosna üzerinde görev yapan bir F-16'mızı yabancı bir fotoğrafçı fotoğraflamıştı. Aradan geçen 31 yılda bir daha kapağında Türk uçağı göremedik. Aradan geçen onca yılın ardından fotoğrafımın kapakta yayımlanması beni çok gururlandırdı. Havacılık fotoğrafçılığı kariyerimdeki en özel anlardan biri oldu"

ETİKETLER
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık NATO
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz varız" sözü yalnızlığına merhem oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Ukrayna: Savunma güçlerimiz, Kursk bölgesinde yeniden saldırıya geçti
15:02
Hindistan'da helikopter düştü: 3 ölü
15:01
Zelenskiy: Rusya, topraklarımıza "Şahed" tipi İHA'larla saldırdı
15:01
Yeşil ve gri pasaportluların Avrupa'ya seyahatine yönelik asılsız iddialara yalanlama
14:58
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 88 Filistinli öldü
14:56
Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edildi
İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Filistinli çocuk, hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Filistinli çocuk, hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli doktor görevine devam ediyor
İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli doktor görevine devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ