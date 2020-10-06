Turgutreis Mahallesi, Çavuş Adası civarında turist gezdiren teknenin önünde, bugün bir anda yunuslar belirdi. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.