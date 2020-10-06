Haber Giriş: Kaynak: DHA
Turistlerin tekne gezisine yunuslar da eşlik etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen turistler bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Turgutreis Mahallesi, Çavuş Adası civarında turist gezdiren teknenin önünde, bugün bir anda yunuslar belirdi. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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