Haber Giriş: Kaynak: DHA
Oyuncu Özgü Namal'ın eşi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu Muğla'da hayatını kaybetti.
Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti.
Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler: özgü namal kalp krizi serdar oralSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 16:42
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