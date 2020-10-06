Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti.

Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.