Gece, Cevriye, Titrek ve Lokum…

TRT'nin Harbiye'deki İstanbul Müdürlüğü kedileriyle de meşhurdu.

Yıllarca özenle bakıldılar, TRT ailesinin bir parçası oldular. Radyonun kedisi Gece'nin sosyal medya hesabı bile var.

Kedilere, çalışanlar sahip çıktı

Deprem güçlendirmesi için Harbiye'deki binanın Ayazağa'ya taşınması sürecinde kedilere yeni yuva arayışı başladı.

Onlara sahip çıkan yine TRT çalışanları oldu. Önce Gece, ardından Cevriye sahiplendirildi.

Gece ve Cevriye, 18 ay sürecek tadilat bitene kadar yeni evlerinde kalacak.

'Lokum' ve 'Titrek' yeni yuvalarına kavuştu

Vaktinin çoğunu TRT Haber ve Özel Haber Birimi’nde geçiren Lokum da binadaki tadilattan zarar görmeyecek. Onu TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse sahiplendi.

İstanbul Radyosu binasının bahçesinde yaşayan Titrek de TRT çalışanlarının girişimi ile yeni yuvasına kavuştu.