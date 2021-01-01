TRT'nin meşhur kedileri yeni yuvalarında
TRT'nin Şişli'deki İstanbul Müdürlüğü binası, deprem güçlendirilmesi nedeniyle geçici olarak Ayazağa kampüsüne taşındı. Bu süreçte yıllardır binada yaşayan kediler de unutulmadı. O kediler çalışanlar tarafından sahiplenildi.
Gece, Cevriye, Titrek ve Lokum…
TRT'nin Harbiye'deki İstanbul Müdürlüğü kedileriyle de meşhurdu.
Yıllarca özenle bakıldılar, TRT ailesinin bir parçası oldular. Radyonun kedisi Gece'nin sosyal medya hesabı bile var.
Kedilere, çalışanlar sahip çıktı
Deprem güçlendirmesi için Harbiye'deki binanın Ayazağa'ya taşınması sürecinde kedilere yeni yuva arayışı başladı.
Onlara sahip çıkan yine TRT çalışanları oldu. Önce Gece, ardından Cevriye sahiplendirildi.
Gece ve Cevriye, 18 ay sürecek tadilat bitene kadar yeni evlerinde kalacak.
'Lokum' ve 'Titrek' yeni yuvalarına kavuştu
Vaktinin çoğunu TRT Haber ve Özel Haber Birimi’nde geçiren Lokum da binadaki tadilattan zarar görmeyecek. Onu TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse sahiplendi.
İstanbul Radyosu binasının bahçesinde yaşayan Titrek de TRT çalışanlarının girişimi ile yeni yuvasına kavuştu.
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