Azerbaycan Milli Marşı'nı yazdı, "Çırpınırdı Karadeniz" marşının dizeleri onun kaleminden döküldü.

Azerbaycan'ın istiklal şairi Ahmet Cevad, TRT'nin ev sahipliğinde Ankara'da anıldı.

TRT Arı Stüdyoları'nda yapılan törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Ahmed Cevad anısına hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Ahmet Cevad'ın ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden oluşan bir konser hazırladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yine hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan gelen sanatçılarımızla bu bahsettiğimiz şairlerin eserlerinden oluşan bir konser planladık."

Ahmet Cevad'a Vefa Gecesi'nde Cevad'ın ailesi de vardı. Cevad'ın torunu Anar Ahudzade, ailesi adına minnettarlığını belirtmek istediğini anlattı. Ahmet Cevad'ın sözlerini yazdığı şiirlerin besteleri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecede, TRT tarafından Ahmed Cevad anısına hazırlanan belgeselin kısa gösterimi de yapıldı. Bakü'nün kurtuluşu ve Ahmet Cevad'ın anısına hazırlanan belgesel filmin tanıtımına da ilgi yoğun oldu.

Kaynak: TRT Haber