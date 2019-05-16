Genci yaşlısı, kadını erkeği bir araya geliyor. Tarlalardaki çay, imeceyle toplanıyor. Çuvallara doldurulan yapraklar, fabrikaya gönderiliyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy'ün doğal ada çayı meşhur. Çaya ilgi artınca, köylüler bu işe ağırlık verdi. Boş alanlara da çay ekildi.
Gaziköylüler 5 yıldır ihracata çalışıyor. İhracat yapılan ülkelerin başında İngiltere, Fransa ve Almanya geliyor.
Köyün muhtarı Ali Altıntaş, "Ormanda ve tarlada ektiğimiz, atıl yerlere ektiğimiz çaylarımızı İzmirli firma alıp ihracata gönderiyor. 2 aydır ikinci tırımızı gönderiyoruz" dedi.
Köyün yıllık çayı geliri 600 bin lirayı buluyor.
Haber-Kamera: Alper Eral