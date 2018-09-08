Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nde 90 çeşit üzüm sunuldu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali" başladı.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen açılış töreninde, Tekirdağ'da yetişen yaklaşık 90 çeşit üzüm misafirlere sunuldu. Üzümlerle oluşturulan Türkiye haritası da katılımcıların ilgisini çekti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt törende yaptığı konuşmada, festivalin her yıl renkli bir şekilde geçtiğini söyledi.

Yurt, Trakya'nın önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirterek, "Ülkemizde bağcılık kültürü çok eskilere dayanıyor. Ülkemiz Akdeniz kuşağında üzüm üreticiliği yapan diğer ülkeler gibi bu konuda önemli deneyimlere sahip. Bağcılık ürünlerinin pazarlanması konusunda biraz eksikliklerimiz var. Eskiye göre bağcılık sektörü heyecanını biraz kaybetmiş. Bu kadar köklü bir kültüre sahip olan ülkemizde dinamik çiftçiler, Atatürk'ün bize yadigarı olan bağcılık enstitülerinin ve ihracatçılarımızın yapacağı çalışmalarla bağcılık eski günlerine dönecektir" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da bu tür festivalleri düzenleyerek bağcıların yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

Eşkinat, bağ bozumu festivalinin bu yıl dördüncüsünü düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını anlatarak,şunları söyledi:

"Bugüne kadar çok iyi şekilde getirdik, önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek devam edeceğiz. Üzüm ve bağcılık tarımda Trakya'daki yerini alacak. Üzüm mamul maddelere dönüşerek tarımsal girdi olarak bu topraklarda yaşayan insanların, yaşam standartlarını daha da yukarı çıkaracak. Geçmişte sadece Tekirdağ'da 400 bin dönüm alanda bağcılık yapılıyordu. İlimiz bu potansiyele sahip, bunun on katı büyüklüğünde bağcılık yapabilecek durumdayız."

Konuşmaların ardından Kaymakam Yurt, Başkan Eşkinat ile öteki ilgililer, bağa girerek asmalardan üzüm kesti.

Kaynak: AA