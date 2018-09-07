Üç emekli arkadaş dağdaki yabani hayvanlara su temin ediyor

Kayseri Develi'de yaşayan emekli 3 arkadaş, yaban hayvanları için gönüllü olarak doğal su kaynaklarından beslenen çeşmeleri onarıyor, su kanalları açıp olukları tamir ediyor.

Yaşadıkları Tombak Mahallesi ve civarında bulunan arazideki eski çeşmelerin kuruduğunu, su kanalarının tahrip olduğunu ve hayvanların su ihtiyacını karşılamakta zorlandığını fark eden üç arkadaş, doğadaki hayvanlara su temin edebilmek için gönüllü çalışmaya başladı.

Kısa sürede doğal su kaynaklarından beslenen ve zamanla tahrip olan 12 çeşmeyi yeniden faaliyete geçiren üç arkadaş, ilerleyen yaşlarına aldırmadan yaban hayvanları için gayretlerini sürdürüyor.

Hayvan dostlarından Enver Bozbeşparmak, arkadaşları Ziya Uyar ve Tacettin Özüdoğru ile sabah saatlerinde kazma küreği alarak araziye çıktıklarını, güçleri yetene kadar dağ tepe demeden çalıştıklarını belirtti.

Hayvanlar için 12 çeşmeyi faaliyete geçirdik

Bu işi yıllardır sürdürdüklerini, 1954'te yapılan bir çeşmeyi tamir ederek yeniden suya kavuşturduklarını belirten Bozbeşparmak, şunları konuştu:

"Bir gün gezerken kurumuş bir çeşmenin etrafında beş kaplumbağanın su içinde döndüğünü gördük. Bu hayvanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüp, su getirmek için çalışmaya başladık. Kurumuş çeşmelere su getirmek için ilk olarak kazma kürekle eski kurumuş çeşmelerden su akıttık. Kaplumbağaların, yılanların, kekliklerin, kuşların, tilkilerin dağdaki mahlukatın susuzluktan dolayı azaldığını gördük. Dağdaki arazilere hayvanlar için 12 çeşmeyi faaliyete geçirdik. Şu an tamamen olmasa da içimiz biraz rahat, hayvanata bolca hizmet etmemiz gerekiyor. Bu işi devam ettirmeye elimizden geldiği kadarıyla gayret gösteriyoruz. İnsanların kendileri ne yapıyor ona bakması lazım, mücadele etmeleri gerekli, ülkesi ve hayvanlar için."

"Mücadelemiz hayvanlar için"

İnsanların evlerinde su ihtiyacını kolay bir şekilde karşıladığını anlatan Bozbeşparmak, "Suyu kendimiz rahatça kullandığımız için hayvanları unutmuşuz. Sonradan hatırlasak da bu işe başlamış olduk. Bizim mücadelemiz insanlardan ziyade hayvanlar için oldu" dedi.

Yaptıkları çeşmelerden su içen hayvanları gördükçe büyük keyif aldıklarından bahseden Bozbeşparmak, şunları söyledi:

"Bir milyon liram olsa 600 bin lirasını buraya yatırırım. Kazma kürek bana normal geliyor, alışkınım. Susuzluktan dolayı kaplumbağaların su aramak için köye indiğini biliyoruz. Dağlarda çeşme olmazsa, su olmazsa bu hayvanlar suyu nereden içecek. Bu iş emekli olanların da olmayanların da üstüne vebal."

Kaynak: AA