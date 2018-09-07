"Sipsi" performansıyla dünya birincisi oldu

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Bedel sipsi performansıyla birincilik elde etti.

Ata yadigarı 'sipsi'

Ali Bedel, geçen ay Polonya'nın Zakopane kentinde bu yıl 50'ncisi yapılan yarışmaya dedesi ve babasından öğrendiği Teke yöresinin yerel çalgısı sipsi ile katıldı.

19 ülkeden yarışmacıların bulunduğu yarışmada Ali Bedel, solo çalgı kategorisinde performansıyla dünya birincisi oldu.

Türkiye'ye sipsi ile altın madalya kazandıran Bedel, Türkiye'de bile az bilinen sipsiyi dünyaca ünlü sanatçılara tanıttığını söyledi.

6 yaşından bu yana sipsiyi elinden düşürmediğini belirten Bedel, ilkokul, lise ve üniversite dönemlerinde de çalmaya devam ettiğini anlattı.

Asıl branşının kaval olduğunu ancak sipsiyi de yan branş olarak kullandığını söyleyen Bedel, öğrencilerine de sipsi çalmayı öğrettiğini belirtti.

"Bazı jüri üyeleri sipsi çalmayı denedi"

Sipsinin küçük boyutu ve çıkardığı ses ile Polonya'daki yarışmada dikkat çektiğini anlatan Ali Bedel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışmaya da arkadaşlarımın ısrarıyla geleneksel enstrüman çalgısı kategorisine sipsi ile katıldım. Küçücük bir aletten bu kadar ses çıkması dünyaca ünlü jüri üyelerini şaşırttı, herkesin ilgisini çekti. Performanstan sonra jüri üyeleri yanıma gelerek, sipsiyi inceledi, izleyiciler telefonla fotoğrafını çekti. Sipsi, bir hayli merak uyandırdı. Yarışmada diğer ülkelerin de yöresel çalgıları vardı ama dikkatler sipsinin üzerindeydi."

Ali Bedel, bazı jüri üyelerinin sipsiyi çalmayı da denediğini söyledi.

"Sipsiyi elimden geldiğince tanıtacağım"

Sipsinin kendisine birincilik ödülünü getirdiğini belirten Bedel, bu başarının sipsi ile uğraşan ailesini de sevindirdiğini ifade etti.

Sipsiyi elinden geldiğince tanıtmaya devam edeceğini vurgulayan Bedel, "Ülkemizde bile tanınırlığı çok az olan yöresel bir çalgı ile dünya birinciliğini elde etmek gurur verici. Bu tür başarılar sayesinde sipsinin tanınırlığı daha da artacaktır" dedi.

Ali Bedel, gelecek nesillerin de yöresel kültürlere sahip çıkmasını istedi.

Kaynak: AA