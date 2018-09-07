Kediler için cuma namazı sonrası yardım topladılar

Daha çok yaz mevsiminde konaklamak için tercih edilen, bu nedenle nüfusun bin kişiye kadar ulaştığı köyde çoğu evde bir kedi bulunuyor.

Kış aylarını ise şehirlerde geçiren sakinlerin köyde bıraktığı kedilerin mama ihtiyaçlarının karşılanması için cuma namazı sonrası cami avlusunda hayırsever vatandaşlardan yardım toplandı.

Toplanan para ile alınan mamalar ve gıda malzemeleri, kışın görevlendirilen kişi tarafından köydeki kedi ve köpeklere veriliyor.

Yaklaşık 10 yıldır hayvanlara bu şekilde sahip çıkan köylülerin duyarlı davranışını gören çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kedi ve köpeklerini kış mevsimini geçirmeleri için Beyelması köyüne bırakıyor.

Köy sakinlerinden Naim Akbaş, Beyelması Köyü'nün suyu, yeşili, temiz havası ile 250 haneli şirin bir köy olduğunu belirtti.

"Hayvanlara sahip çıkmamız bizim için gurur verici"

Yaz mevsimini köyde geçirenlerin büyük bölümünün iş ve eğitim gibi gerekçelerle kış mevsiminde köyden ayrıldığını dile getiren Akbaş, köyde hemen hemen her evin bir kedisi bulunduğunu aktardı.

Naim Akbaş, kışın köyde sahipsiz kalan hayvanların açlıktan ölmemesi için yazın ihtiyaç dahilinde cuma namazı sonrası camide yardım topladıklarını anlatarak, bu yıl bu doğrultuda yaklaşık 50 kedi ve köydeki köpekler için 2 bin 250 lira yardım topladıklarını kaydetti.

"Köyümüzün kedi ve köpekleri yazın insanlar olduğu için rahat beslenebiliyorlar. Ancak kışın bir kaç ev dışında köyde kimse kalmıyor. Onun için her sene kampanya olarak cuma namazından sonra para topluyoruz. Köylülerimiz bu konuda çok duyarlı" diyen Akbaş, çevre köylerde yaşayanların da bu duyarlılıklarından dolayı hayvanlarını köye getirdiğini belirtti.

Naim Akbaş, "Bu şekilde hayvanlara sahip çıkmamız bizim için gurur verici" diye konuştu.

"Hayvanlara kötü davranışları kınıyoruz"

Mustafa Kamil Ateş ise insanlar için bu kadar faydalı olan hayvanların elbetteki korunması gerektiğini ifade ederek, köydeki insanların hayvanlara gösterdiği ilginin her zaman örnek olduğunu aktardı.

"Köyümüz bu anlamda Türkiye'de örnek olacak bir köydür. Televizyondan izlediğimiz kadarıyla hayvanlara karşı son zamanlarda yapılan işkenceleri ve kötü davranışları kınıyoruz. Bu canlılar birlikte yaşadığımız, doğayı paylaştığımız hayvanlar" ifadelerini kullanan Ateş, dinin de hayvanlara iyi muamele gösterilmesini emrettiğini anlattı.

9 yaşındaki Bilgenur Korkut da sokak hayvanlarının zararsız olduğunu, insana huzur verdiğini belirtti.

Korkut, "Televizyonda bazen görüyoruz, bazı büyükler bu minnoşlara kötü kötü davranıyor, onlara eziyet ediyorlar. Fakat bunlara kıyılamaz ki çok tatlılar. Lütfen onlara bizim gibi iyi davransınlar. Sadece kedilere değil bütün hayvanlara lütfen iyi davranalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA