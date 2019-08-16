Karadeniz Bölgesi'nde kadınların günlük hayatta başörtüsü olarak kullandığı, çantadan fulara, yelekten takıya kadar farklı ürünlerde değerlendirilen ve son olarak motifleri Trabzonspor'un yeni sezon formalarını süsleyen keşan bezine ilgi artmaya başladı.

Tahta tezgahlarda sarı, kırmızı, siyah ve beyaz ipliklerle üretilen keşan bezi, son yıllarda çantadan fulara, yelekten takıya, mefruşata kadar farklı ürünlerde değerlendiriliyor.

Çarşıbaşı Kaymakamlığının başvurusu üzerine 2008'de Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaret tescili yapılan keşan bezinin tanınırlığı, Karadeniz'i konu alan dizi ve filmlerde kullanılmasıyla arttı.

Son olarak Trabzonspor'un keşan motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan ve milyonlarca kişinin izlediği film sayesinde keşan bezi her kesimin ilgisini çekti.

Müşterilere yapılışını da gösteriyorlar

Çarşıbaşı ilçesinde keşan bezi dokuyarak satan 42 yaşındaki Ayşe Saka, çocukluğundan beri keşan dokumacılığının içinde olduğunu, aile olarak 100 yıldır keşan bezi dokumacılığı yaptıklarını söyledi.

Saka, babasının keşan bezi satışı yaptığını belirterek, "Kayınpederimin de keşan üzerine atölyesi vardı. O nedenle keşanı tüm incelikleriyle öğrendik ve eşimle bu mesleği geliştirerek devam ettirmek istedik" dedi.

Saka, coğrafi işaret alan keşan bezinin dokumasını merak eden yerli ve yabancı müşterilerine, iş yerindeki tahta tezgahta yapılışını gösterdiğini belirterek, "Tezgahta keşan dokuduğumu gören müşteriler şaşırıyor. Ellerime, ayaklarıma bakıyorlar. İnsanlar keşan bezi almayacaklarsa bile alıyor" diye konuştu.

"Formaların tanıtımı işlerimize hareketlilik getirdi"

Trabzonspor'un formasında, Çarşıbaşı ilçesinde dokunan keşan bezi motiflerinin kullanılmasından gurur duyduklarını vurgulayan Saka, şunları söyledi:

"Formaların tanıtımı işlerimize hareketlilik getirdi. Ayrıca tanıtım filminde oynayan futbolcu Abdülkadir Ömür de ilçemizin çocuğu olarak yöresel el sanatımızı tanıttı. Onun da emeğine sağlık, çok güzel olmuş, kendisiyle gurur duyduk."

Saka, tanıtım filminin yayınlanmasının ardından gelen müşterilerin "Abdülkadir'in giydiği keşandan var mı?" diye sorduklarına işaret ederek, formaların tanıtımının keşan ürünlerinin satışlarına da katkısının olduğunu belirtti.

Kaynak: AA